Реконструкция на Московском. Как патрульные пытаются разгрузить дороги

Из-за запущенной недавно реконструкции на части Московского проспекта страдают как водители, так и пешеходы. Чтобы не попасть в пробку, водители пытаются выезжать рано, впрочем, все равно, говорят, приходится тратить на дорогу лишнее время и бензин.

Игорь, водитель

Московский проспект, Плехановская - там просто посередине взяли и перекопали, и делают трамвайные пути, и я не знаю. Веснина - постоянно, Пушкинская. Ну вот, в данном случае – Шевченко - вот самые загруженные участки.

Эдуард, водитель

Ну, конечно. Ну, посмотрите, сколько и так наплыв машин, все стараются ж машинами передвигаться, транспортом, по-другому ж нет «Барабашово». Ну, вот я щас ехал со Студенческой сюда, «Барабашово», конечно.

Вален, водитель

С полдевятого до полодиннадцатого, вот так где-то, ну, и вечером, где-то с пяти до семи, до полвосьмого. Наше мнение не повлияет на это всё, я так думаю. Как власти решат, так и будет. Хотим мы этого или нет. Когда скажут, когда откроют метро - тогда откроют. Когда откроют метро – конечно, всё это разгрузится.

Из-за реконструкции прекратилось движение трамваев по Московскому проспекту, площади Конституции, Павловской, на участке от площади Защитников Украины до улицы Университетской. Троллейбусы перестали курсировать по улице Броненосца Потемкина, Богдана Хмельницкого, по Московскому проспекту и улице Кооперативной, на участке от станции метро Защитников Украины в переулке Короленко. Из-за этого некоторые маршруты изменили путь следования, а некоторые - и вовсе прекратили.

Галина, пенсионерка

Для меня очень плохо, что убрали 24-й, 46-й. Хотя бы, ну, нечем добираться абсолютно. Утром иду пешком и, вот это, жду одну-единственную маршрутку.

То, что горсовет затеял реконструкцию, не дождавшись открытия метрополитена, возвращение которого Кабмин анонсировал предварительно с 25 мая, добавило хлопот и патрульным. Количество аварий, по словам представителя УПП в Харьковской области Дмитрия Гайдука, пока не увеличилось, но вот проблемные участки проезда появились.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.

Постійно знаходяться в районі проблемних перехресть, у разі , якщо є необхідність, патрульні поліцейські заступають на ручне регулювання - для того, щоб розвантажити потік транспорту, особливо там в період навантаження - це зранку або ввечері. Зокрема патрульними поліцейськими здійснюється ручне регулювання у разі необхідності в районі перехрестя по вулиці Маршала Бажанова та вулиці Шевченка, а також Шевченка та Харківської набережної.

Предварительно реконструкции на двух участках должны завершить в сентябре - это ремонт трамвайного переезда на перекрестке Молочной и Плехановской и реконструкция части Московского проспекта - от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого, здесь работ запланировано немало, рассказывает подрядчик.

Сергей Белёвцев, инженер ООО "Дорожно-строительная компания Профит"

Будет полностью сниматься верхний слой по слоям, будет укладываться, так сказать, пирог, меняться тротуарная часть. Гранитный борд - устанавливаться заново. Конкретно этого участка, который мы перекрыли.

Напомним, что в горсовете Новостям АТН сообщили, что сроки начала реконструкции и так откладывали до последнего. Впрочем, чтобы уложиться в сроки и не упустить благоприятные погодные условия, приступили к работам сейчас.