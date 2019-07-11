«Рекорда не будет»: аграрии рассказали о сборе урожая

Сергей Байрачный начал работать агрономом еще в начале 90-х годов и уже шестой год занимает должность генерального директора сельского хозяйства "Лан". Говорит, за всю свою аграрную жизнь не помнит года, когда приходилось так рано выходить на сбор урожая. Ведь в этом году сбор гороха аграрии начали уже 24 июня, пока все поля из-под него готовят для посева озимой пшеницы.

Сергей Байрачный, гендиректор СООО "Лан":

Пальним забезпечений автотранспорт. Весь урожай, який збирається на данний момент, в частності, озима пшениця, вивозиться на свій єлеватор. Пшениця суха в процесі 20% те, що ми зібрали, то на данний час продовольча пшениця складає 40-45%, фуражна - 50-55%.

Природа, говорят аграрии, внесла свои коррективы на ожидаемый урожай, потому что до конца мая погодные условия для озимой пшеницы были достаточно хорошие, а вот жара в июне, говорит Сергей Байрачный, все испортила. Из-за нее озимая пшеница полностью не закончила свой цикл развития, поэтому зерно на выходе - щуплое. Поэтому аграрии ждут несколько ниже урожай, чем в прошлом году.

Сергей Байрачный, гендиректор СООО "Лан":

Рекорду по цьому році, те що ми збираємо зараз ранні зернові, рекорду 14 року, його не буде. Тоді дуже по всіх господарствах в округе був, я считаю, по урожайності самий рекордний рік. Ну, в цьому році, я планую, що дето 45 - 47 центнерів в цих переделах господарство завершить збір врожаю озимої пшениці.

Комбайнеры на полях - с утра до вечера, чтобы убрать урожай в кратчайшие сроки, Евгений работает на поле первый сезон, говорит, ездить за рулем новенького современного комбайна одно удовольствие. А вот Сергей за более чем 25 лет работы в полях переездил на всем, начиная от первых маленьких комбайнов.

Сергей Вирченко, комбайнер:

Пока жнива нормальні. - Як вам у цьому році пшениця? - Ну, нормально, чиста бур'янів немає, отлично. Хотілося би кращого врожаю, ну вже який є. Привозять і обіди, все привозять, і вечері, і обіди, годують дуже хорошо. Дівчата в нас безподобні.

Елена Карамушкина, управляющая столовой:

Борщ, друге, гарнір, котлета или риба жарена. На вечерю ми готовим тоже гарнір с котлетою или рибою і булочку или пиріжок печемо, і компот. Ну, хлопці люблять.

Сейчас убирают поле пшеницы площадью в 120 гектар, на нем планировали собирать по 45 центнеров с гектара, впрочем дождей, это поле почти не видело, поэтому скорее всего, говорит Сергей Мизяк, урожай с гектара будет несколько меньше - примерно на два центнера.

Сергей Мизяк, главный агроном СООО "Лан":

Зараз перейдемо на поля ті що кращі де трохи нас зачепило там опадами, кращі попередники. Плануємо там убирати 55- 60 центнерів з гектара озимої пшениці. На даний момент соя кукурудза і соняшник знаходяться у задовільному стані, тобто якщо зараз пройдуть, складуться погодні умови сприятливі для розвитку, буде отримано і хороший урожай і пізніх культур, але не все ж залежить від аграріїв, должна помогти погода.

Уборку ранних зерновых хозяйство планирует завершить где-то в 20-х числах июля, подсолнечник начнут собирать в начале сентября, а по завершению сбора, последней, дойдет дело и до кукурузы.