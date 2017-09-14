Ремонтные работы в Безлюдовском лицее послужили причиной недомогания учеников.

Тошнота, рвота, головокружение - это симптомы с которыми сегодня уже после первого урока в школьный медпункт стали обращаться ученики Безлюдовского юридического лицея. Школьный доктор Валентина Кущева говорит, всего ее помощь потребовалась 8-ми учащимся. В основном это были старшеклассники.

Валентина Кущова, школьный врач

Чтоб было такое, что угрозы там теряли сознание – нет. Головокружение, слабость. У двух деток, правда, была рвота. Больше ничего такого не было.

Сначала рассказывают сами школьники, они почувствовали неприятный запах, затем у некоторых закружилась голова, кого то начало тошнить. Неескольким ребятам стало плохо уже дома и они обратились уже в местную поликлинику.

Самир, ученик 11 класса

Я вышел, пришли одноулассники с урока и нам сказали, что половине группы было плохо.

Никита, ученик 6 класса

Мы в классе сидели и почувствовали небольшой запах газа. Сначала ученики сказали, что это не страшно и это запах из столовой. Потом мы сразу закрыли окна, потому что учитель забоялся, чтобы с нами ничего не было.

Как оказалось, запах действительно проникал в классы с улицы. Утром бригада рабочих приступила к ремонту крыши и, как выяснила директор лицея, использовали для этого смесь с керосином. Из- за того, что на улице еще достаточно тепло окна в классах были открыты и вместе с ветром туда попали вредные пары.

Надежда Пензий, директор лицея

Ми вже викликали начальника цього, будемо складати акт у відділ освіти. Будемо виясняти причини. Ми зраділи, що буде ремонт цього даху. Ви розумієте, коли це розприделяється, для нас виделяються гроші. Вони сказали, для навчального процесу це безпечно.

Сейчас с детьми все в порядке и завтра они смогут приступить к занятиям, добавляет школьный врач. На данный момент, проверяется факт происшествия, выясняются все обстоятельства - все виновные будут наказаны, при подтверждении вины, говорит Ольга Бабельчук, начальник отдела образования харьковской районной госадминистрации.

