Ремонтные работы в Безлюдовском лицее послужили причиной недомогания учеников.

14 сентября 2017 г. 18:21
Автор: Светлана Еченина
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Тошнота, рвота, головокружение - это симптомы с которыми сегодня уже после первого урока в школьный медпункт стали обращаться ученики Безлюдовского юридического лицея. Школьный доктор Валентина Кущева говорит, всего ее помощь потребовалась 8-ми учащимся. В основном это были старшеклассники.

Валентина Кущова, школьный врач

Чтоб было такое, что угрозы там теряли сознание – нет. Головокружение, слабость. У двух деток, правда, была рвота. Больше ничего такого не было. 

Сначала рассказывают сами школьники, они почувствовали неприятный запах, затем у некоторых закружилась голова, кого то начало тошнить. Неескольким ребятам стало плохо уже дома и они обратились уже в местную поликлинику.

Самир, ученик 11 класса

Я вышел, пришли одноулассники с урока  и нам сказали, что половине группы было плохо. 

 Никита, ученик 6 класса

 Мы в классе сидели и почувствовали небольшой запах газа. Сначала ученики сказали, что это не страшно и это запах из столовой. Потом мы сразу закрыли окна, потому что учитель забоялся, чтобы с нами ничего не было. 

Как оказалось, запах действительно проникал в классы с улицы. Утром  бригада рабочих приступила к ремонту крыши и, как выяснила директор лицея, использовали для этого смесь с керосином. Из- за того, что на улице еще достаточно тепло окна в классах были открыты  и вместе с ветром туда попали вредные пары.

 Надежда Пензий, директор лицея

Ми вже викликали начальника цього, будемо складати акт  у відділ освіти. Будемо виясняти причини. Ми зраділи, що буде ремонт цього даху. Ви розумієте, коли це розприделяється, для нас виделяються гроші.  Вони сказали, для навчального процесу це безпечно.

Сейчас с детьми все в порядке и завтра они смогут приступить к занятиям, добавляет школьный врач. На данный момент, проверяется факт  происшествия, выясняются все обстоятельства - все виновные будут наказаны, при подтверждении вины, говорит Ольга Бабельчук, начальник отдела образования харьковской районной госадминистрации. 
 

Видео: 

Ремонтные работы в Безлюдовском лицее послужили причиной недомогания учеников.-14.09.2017

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