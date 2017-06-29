Решение проблемы получения биометрических загранпаспортов

По всей Украине ныне наблюдается ажиотаж с оформлением биометрических загранпаспортов. В Харькове на подачу документов теперь будет уходить гораздо меньше времени.

После того, как украинцы получили возможность ездить в Европу без виз, в центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" стали выстраиваться длинные очереди за биометрическими загран паспортами. Руководство государственного предприятия "Документ" для улучшения ситуации открыло в Харькове новый зал.

Владимир Полищук, пресс-секретарь ГП "Документ":

Ми оновили центр обслуговування громадян "Паспортний сервис". Раніше він містився на 300 квадратних метрах. Зараз це майже 750-760 квадратних метрів. І приймати він тепер зможе 500-600 чоловік в день.

Елена Опыхайло, старший инспектор центра обслуживания граждан "Паспортный сервис":

Цей зал був дуже потрібний, тому що до цього у нас працювало три фото та четверте фото - це окрема кабіна для інвалідів. Тобто так як у нас тепер 10 фото, це замітно пришвидчує момент оформлення, і наші клієнти менше очикують в черзі, і це досить комфорно.

Камила пришла сегодня в "Паспортный сервис" оформить биометрический паспорт для себя и своего 7-месячного сына. И как раз столкнулась с тем, что обслуживание заметно ускорилось

Камила Агаева, домохозяйка:

Очень приемлемо. Все быстро. Инспектора доброжелательные, вежливые. Очередь быстро подошла наша очередь. Всё очень понравилось.

Харьков стал первым городом в Украине, где государственное предприятие "Документ" расширило свои площади. Далее на очереди и другие города.