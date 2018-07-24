Решили отобрать все, что есть. Мошенники, которые "провожают" к терминалам и предлагают подписывать с ними договора

Работая в творческой мастерской в тот день, художница Алла даже не подозревала, что может заинтересовать телефонных мошенников. Ведь, казалось бы, и брать у нее ничего, кроме ее картин. Впрочем, мошенники оказались равнодушными к творчеству и, позвонив, стали требовать именно деньги. Историю придумали довольно стандартную: будто ее сын влез в драку и покалечил какого-то мужчину, Тот сейчас в больнице, но дело можно прикрыть, если найдется соответствующая сумма

Алла

А я говорю, а сколько же денег надо? – Ну, сначала, сколько есть… ну, три тысячи или сколько есть. Потом пойдите, переведите их через терминал. А потом мы подъедем, его выпустим и составим договор еще на 12 тысяч, потому что это сложная операция, и нужны большие деньги.

Разговор был довольно длинный, говорит женщина. Дело в том, добавляет она, что собеседники запрещали ей класть трубку, угрожая, что если разговор прервется, то назад пути уже не будет, и ее сын окажется за решеткой. По требованию якобы «правоохранителей» она должна была пойти к терминалу и, оставаясь «на связи», перечислить им средства, все, что есть. Художница рассказывает, что прибегла к хитрости, чтобы завершить этот разговор, а потом, перенервничав, почувствовала себя плохо и позвонила дочери

Наталья, дочь Аллы

Мне показалось это очень странным. Потому что, зная своего брата, я поняла, что он в таком состоянии пребывать не может, чтобы довести человека до сотрясения мозга. Тем не менее, я не могла дозвониться своему брату и очень переживала . Стала звонить его жене – она сказала, что он находится рядом с ней, просто с телефоном что-то не в порядке

Дозвониться на номер, с которого звонили мошенники, оказалось не так уж и просто. В течение часа шел сигнал "занято", видимо опять кого-то к терминалу вели. Впрочем, разговор таки состоялся. Разговаривать пришлось, представившись родственниками человека, которого надо "выкупить" из полиции.

Нет, уже все.. отпустили, уже все нормально.. - А что там было? – Да там… такая неприятная ситуация… там….они… он… хотел разборонить … там драка была, там он как свидетелем будет...

Собеседник даже не спрашивает, о ком именно идет речь. Видимо история для всех одна, говорят правоохранители. И добавляют, что подобных случаев в последнее время много. И если у кого-то получается не попасть на крючок к мошенникам, то те, кто начинают паниковать - становятся их жертвами. Иногда - даже по несколько раз

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харькова

Ні з ким зв»язуватися з невідомим не потрібно, і коштів… тим паче, зустрічатися також не потрібно. Вам потрібно зателефонувати на лінію «102», повідомити про те, що «от мені телефонували» , погрожували чи вимагали гроші , представилися таким-то, таким- то… Тоді виїздждає наряд патрульної поліції, відбирає заяву у вас і потім передає відповідним органам, які займаються саме цими телефоними шахрайствами

Кроме телефонных мошенников, у которых в запасе есть также различные версии вымышленного бедствия, которое постигло родственников - от вышеупомянутой драки и до ДТП со смертельным исходом, следует остерегаться их коллег в интернете. Тех чаще интересуют номера и пин-коды банковских карточек. Сейчас, к сожалению, это также очень распространенная практика, добавляет Карина Курбанова