"Рейдерский захват": администрация харьковского лицея жалуется на действия части его соучредителей

Руководство лицея "Профессионал" уверяет: их учебное заведение поддалось рейдерской атаке. Накануне один из соучредителей учебного заведения вместе со своими представителями изъял ключи от бухгалтерии и расположился в кабинете директора.

Конфликт между ними начался уже давно, говорят в лицее. Еще несколько лет назад Анатолий Волок вместе со своей женой выехали из страны, оставив строительные работы на территории учебного заведения в самом разгаре, имея при этом 54 процента акций.

Антонина Рябинина, главный бухгалтер лицея "Профессионал"

В 2016 году, в 2015, в 2016, в 2017 году была большая стройка. И в свое время Анатолий Михайлович Волок отстранился от этого и потом он начал предъявлять претензии, что мы с директором истратили неправомерно 2,8 миллиона гривен на непонятные какие-то дела

Антонина Рябинина говорит, что когда они уже самостоятельно начали продолжать строительство и пригласили специалистов, то те обнаружили целый ряд нарушений: неподходящие конструкции вместо тех, что были в проекте, и крайне некачественные материалы. Все эти несовершенства требовали немедленного исправления.

Женщина рассказывает, что вернувшись в Харьков, Анатолий Волок расценил такие действия в лицее как самоуправство и подал иск в суд, чтобы там договор между строительной фирмой и школой признали недействительным. Однако в школе уверяют: другого выбора не было.

Инна Кузьменкова, соучредитель, первый директор лицея «Профессионал»

Мы говорим: потому что была опасность. Потому что могло произойти обрушение, мы зафиксировали трещины на стенах, проседание фундамента в том месте, где рыли подвал, не предусмотренный проектом. Зафиксировали то, что второй этаж и антресоли держались на «бэушных» металлических конструкциях, сваренных между собой значительно меньше по толщине, чем они должны были быть

Инна Кузьменкова рассказывает, что суд стал на сторону руководства школы.

Однако теперь, говорят в лицее, Анатолий Волок потребовал отстранения директора школы вместе с главным бухгалтером, аргументируя это согласием соучредителей. Однако, говорит женщина, три четверти голосов, которые необходимы для принятия решений, не набралось. Ведь на момент собрания руководящий состав школы находился на выездном педагогическом заседании.

Инна Кузьменкова, соучредитель, первый директор лицея «Профессионал»

Мы считаем, что эти действия совершенно незаконные, и, конечно, будем обжаловать. Но нам нужен оригинал протокола. Там должен быть обязательно регистрационный лист и должно быть доказано, что там находилось три четверти учредителей - такого документа в природе не существует. Они, конечно, его подделали, и это - не первый раз. Но мы теперь обратимся в институт Бокариуса по поводу всех спорных документов, которые уже были

Между тем Анатолий Волок утверждает: необходимое количество голосов все же было. Также он уже написал заявление в полицию по поводу препятствования хозяйственной деятельности.

Анатолий Волок, соучредитель

Законным способом смена руководителя, призначено тимчасового виконувача. Всё. Більшістю голосів проголосовано. Все!

Вячеслав Савченко, адвокат

Старый руководитель препятствует хозяйственной деятельности. После чего они не хотят сдавать помещение, документацию передавать. Никакого конфликта нет

Сегодня, по словам администрации учебного заведения, кабинет директора опломбирован. Но больше всего, говорят они, их беспокоит то, что благодаря неправомерным документам Анатолий Волок может снять средства с банковских счетов и вернуться в Америку.

Сам же совладелец в телефонном разговоре новостям «АТН» предложил такое предположение адресовать банкам.