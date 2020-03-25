Режим ЧС: вводится ли ограничение на передвижение и будут ли штрафовать за выход без маски?

С сегодняшнего дня на всей территории Украины начал действовать режим чрезвычайной ситуации, а карантин продлен до 24 апреля. Соответствующее решение приняло правительство на заседании. Поэтому, большинство граждан задаются вопросами относительно свободного передвижения по улицам - будут штрафовать или даже арестовывать за выход на люди без маски? И не будет ли ущемления гражданских прав и свобод.

Юристы отмечают, речь идет не о чрезвычайном положении, которое действительно может предусматривать значительное количество ограничений и притеснений, в частности, отчуждения собственности и цензуру, изменение уголовного законодательства, а о чрезвычайной ситуации. Она объявляется в рамках действующего демократического законодательства, поэтому речь идет исключительно об ограничении уже предусмотреных законом. Ведь в начале карантина в Украине был принят и вступил в силу закон о противодействии коронавируса. Он действительно предусматривает, в том числе, и уголовную ответственность. Но юристы успокаивают - рядового горожанина за появление на улице без маски в тюрьму не посадят. Более того, объясняет юрист Олег Головков, несмотря на то, что в законе прописано соблюдение санитарных норм, эти обязательства по отношению к обычным гражданам никак пока не соотнесены с другими требованиями закона. Фактически, единственное что может угрожать человеку - принудительное помещение в карантин, если он будет вызывать подозрение как носитель вируса, и не захочет подчинится требованию уполномоченного лица. Например, при возвращении из-за границы откажется померить температуру.

Олег Головков, юрист:

Относительно прилететь и попасть под стражу нет, но попасть в карантин - это нормальная ситуация, это не лишение свободы, это ограничение, но оно направлено на то, чтобы обеспечить безопасность другим гражданам. Римское право, ваша свобода заканчивается там, где начинается другого.

Ответственность предусмотрена и за самовольный уход с мест карантина. Фактически, это опять же перемещение в карантин плюс предупреждение или штраф. Административная ответственность налагается на бизнес и перевозчиков за несоблюдение карантинных мероприятий. Более того, если будет доказано, что какое-то скопление людей было допущено намеренно - проведена лекция, был открыт бар или набит автобус, а там находился больной и это привело к массовому заражению, то тогда может быть и уголовная ответственность. Поэтому практически все, кроме отдельных перевозчиков, предписания стараются не нарушать. Еще под прицелом закона оказались представители власти и сами врачи. Поэтому открыть самовольно метро, ​​или не обеспечить клиники необходимыми лекарствами, средствами защиты и аппаратами в дальнейшем грозит судом. Так же, как и отказ в предоставлении помощи.

Олег Головков, юрист:

В данном случае, отказ от госпитализации, отказ от лечения и проведения лабораторных анализов - это прямая ответственность и она действует. Поэтому информация о том, что в некоторых городах появились объявления «пенсионеры не принимаются» - это в Северодонецке, например, это уже повод о том, чтобы говорить об уголовной ответственности.

Законодатели также приняли целый ряд поправок, которые должны помочь людям пережить карантин. Взять оплачиваемый больничный на все время не получится, а вот отпроситься работать дома, если это позволяет рабочий процесс, можно. Также предоставлено отсрочку в оформлении всех административных документов и оплате коммуналке. Пеня сейчас не начисляется, поэтому не стоит толкаться в очередях, предостерегают юристы. Введение чрезвычайной ситуации теоретически может усилить контроль на улицах Харькова, но в основном это особый режим для медиков, чиновников и экстренных служб для работы в условиях противодействия вирусу.