Резиновая плитка за два миллиона. Убыточный Парк Горького сделал закупку с миллионной переплатой?

Новая закупка от парка имени Горького. На этот раз более чем на два миллиона коммунальное предприятие заключило договор на поставку 1400 кв.м. резиновой плитки дабы заменить ее на детских площадках, при этом переплатив по информации антикорупционщиков чуть не вполовину.

Площадок с антиударным покрытием в парке - две, вот одна из них, Елена на ней бывает почти каждый день - по ее мнению плитка еще в хорошем состоянии, поэтому замены не требует.

Елена

Я думаю, что не рационально, потому, что он в хорошем состоянии, смысл его менять если он ещё в отличном состоянии, то есть он нигде не потрескался - абсолютно целый, зачем тратить эти деньги если можно эти деньги потратить куда-то в нужное место.

Михаил

Нет, хорошая, плитка, ровная, дети спокойно бегают.

А вот другая площадка здесь плитка и действительно поизносилась, местами поднялась - так что малыш может споткнуться, по мнению Александра здесь плитку надо действительно заменить, однако не такими средствами.

Александр

Треба щоб кошти були розумні, а не на вітер. Ми ж країна не така багата, щоб гроші викидати.

Антикорупционщики говорят, парк имени Горького в настоящее время является одним из самых убыточных коммунальных предприятий города. Так с 2015 по 2019 год его убытки составили более 40 млн грн, в то время как за первое полугодие 2019 года парк получил прибыли всего лишь 32 000 гривен. Поэтому при таких делах нужно более осмотрительно тратить средства.

Дмитрий Булах, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра"

Купує гумову плитку теракотову власне за десь в два в два з чимось дорожче ніж ця плитка є на ринку. Тобто вони закуповують десь здається за 1400, майже 1500 квадратний метр, на ринку ця сума десь 600-700 гривень за квадратний метр. Ну власне це про ефективність використання наших з вами коштів, це про великі втрати і великі збитки комунальних підприємств і це про нові автівки директорів цих комунальних підприємств.

В пресс-службе Парка Горького заверили, плитку менять нужно, потому как эксплуатируется она еще с 2011 года, но говорят тендерную процедуру провели согласно действующему законодательству во внимание говорят принимали цены и пакет документов, которые подрядчик должен был предоставить. Поэтому отказали двум предприятиям, договор с которыми позволил бы сэкономить не 400 гривен, как получилось, а 200-300 тысяч гривен из-за отсутствия определенных справок.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка им. Горького

Любий учасник який подавався, якщо він вважає що його права нарушені він подав усі без виключення документи правильно і його від футболили він подає скаргу в антимонопольний комітет у Києві, який розглядає і анулює тендер. Ми повинні бути впевненими що той товар який ми купуємо і будемо розміщати у парку Горького він є безпечним він є відповідним усім санітарним умовам аби наші відвідувачі не страждали від того що там якась плитка буде не така як треба.

Сейчас по словам пресс-секретаря парка Андрея Кравченко планируют заменять все те элементы парка, которые функционируют с момента его открытия.