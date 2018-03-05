Родилась в рубашке. Медики рассказали о состоянии девочки, которую достали из-под снежного завала

Девочку, которая попала в снежную ловушку во время прогулки с подружкой в селе Ивашки Золочевского района, привезли в больницу скорой и неотложной помощи в состоянии средней степени тяжести, рассказывают врачи. Ребенка спасли чудом, отмечали чрезвычайники: она оказалась под двухметровым слоем снега, и когда её нашли – была без сознания и не дышала, поэтому девочку начали реанимировать. Менее, чем за минуту дыхание удалось восстановить, подчеркивали специалисты ГСЧС и ребенка на карете скорой срочно повезли в Харьков.

Андрей Козаченко, зам. главного врача больницы скорой и неотложной помощи:

Хорошо, что был второй ребенок, который смог по сотовому позвать на помощь. Она звонила всем, кого знала и сообщила, что такая ситуация. Ну, по крайней мере, так это звучит из уст мамы. Медицина - нас обстоятельства не настолько интересуют, нам важно, чем была причинена травма и какие могут быть последствия, большая масса снега могла бы просто придавить грудную клетку. но у неё нет признаков синдрома длительного сдавления.

После того, как ребенка доставили в медучреждение, врачи провели тщательное обследование. Подозревали, что у девочки может быть переохлаждение, травмы грудной клетки и живота, а также повреждения глаза. Но результаты, говорят медики, показали, что серьезных травм у ребенка нет, больше всего девочка жалуется на то, что очень испугалась.

Андрей Козаченко, зам. главного врача больницы скорой и неотложной помощи:

По результатам проведенных обследований у нее не выявлено повреждений серьезных ни органов грудной клетки, ни органов брюшной полости, требующих хирургического лечения. На данный момент она находится в отделении политравмы, она дообследуется, состояние её сейчас расценивается как удовлетворительное. Она в ясном сознании, контактная, отвечает на вопросы.

Полное обследование ребенка закончится в течение нескольких дней, подчеркивают специалисты, если выводы врачей относительно её состояния будут удовлетворительными, то девочку отпустят домой и будут наблюдать амбулаторно.