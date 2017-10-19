Родственница прокурора и предприниматель. Что известно об участниках смертельной аварии

В течение нескольких часов после шокирующей аварии на улице Сумской интернет пользователи узнали лицо девушки, находившейся за рулем Лексуса - это Алёна Зайцева, 1997 года рождения. По официально не подтвержденной информации, она является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, и сводной сестрой экс-заместителя прокурора Черкасской области - Дмитрия Зайцева. Интересный факт - на скриншотах, которые появились в сети позже заметно, что за 6 минут до столкновения её аккаунт вконтакте был онлайн, поэтому девушка могла общаться с друзьями прямо во время движения - предполагают интернет-пользователи. Алёна Зайцева учится на 3 курсе социологического факультета в университете имени Каразина. Многие из студентов о ДТП слышали, но общаться на камеру не решаются. Несколько студентов, лично общавшиеся с фигуранткой жуткого ДТП отзываются о ней не очень хорошо. А вот в деканате, наоборот, уверяют, что девушка хорошо ладит с одногруппниками, выполняет учебный план и не прогуливает занятия.

Елена Мурадян, декан социологического факультета ХНУ Каразина

Перш за все, Олена в академічній студентській групі зарекомендувала себе як та, що мала доброзичливі стосунки зі своїми одногрупниками. Ми немаємо ніяких нарікань ні з боку викладачів, ну з боку куратора її групи. Навчалася вона по середньому, причому заняття відвідувала регулярно. Ніяких.. все екзамени та заліки всі здавала вчасно. Одже ми можемо її характеризувати лише позитивно.

Отдельная тема - её водительский стаж. Алёна Зайцева права получила в 2015 году и за довольно короткий срок успела изрядно запомнится правоохранителям. Её стиль езды был довольно непредсказуемым и опасным.

Вита Дубовик, пресс-екретарь прокурора Харьковской области

Ей 20 лет, она харьковчанка, в течение последних двух лет она 6 раз привлекалась к админ. ответственности за нарушение ПДД.

В сети почти сразу обнародовали запись с видеорегистратора, датированную февралем 2016 года. На нем видно как тот же Лексус не дожидаясь зеленого сигнала начинает движение на красный. Однако, пока достоверно неизвестно, была ли в тот момент за рулем Алёна или кто-то из её родственников.

Что касается второго участника ДТП, то за рулем же Фольксвагена был Геннадий Дронов - 49 летний предприниматель, занимающийся арендой недвижимого имущества, продажей продуктов питания и табачными изделиями. Кроме Фольксвагена имеет в собственности еще два автомобиля: Шкода Октавия и ВАЗ 21099. В конце июня он уже привлекался к административной ответственности за совершение ДТП, за то, что в апреле, на улице Университетской, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. От общения с прессой человек отказался сославшись на плохое самочувствие.