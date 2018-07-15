Российский актер Хабенский попал в базу Миротворца

Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта Миротворец.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале "Алые паруса Артека" на полуострове.

Теперь Константину Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе и запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

Как известно, в 2014 году Хабенский в соцсети выразил слова поддержки Украине и написал, что осуждает политику президента России Владимира Путина.