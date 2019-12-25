Рождество Христово: почему в Украине его отмечают дважды

Рождество Христово - один из главных церковных праздников. На сегодняшний день в Украине этот праздник отмечают и по юлианскому (7 января), и по григорианскому календарю (25 декабря). Все чаще ходят разговоры об изменении церковного календаря и праздновании Рождества только в декабре.

В Украине христиане восточного обряда (православные и греко-католики) традиционно празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю - 7 января. При этом Римо-Католическая церковь и большая часть Православных церквей в мире отмечают Рождество по григорианскому или новоюлианскому календарю - 25 декабря (до 2800 григорианский и новоюлианский календари будут совпадать).

В ноябре 2017 года Верховная Рада сделала 25 декабря выходным днем.

"Около 23 172 действующих религиозных православных, греко-католических и других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по юлианскому календарю. Вместе с тем, в Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.

Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определен на законодательном уровне как выходной день.

Учитывая указанное, необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день, который соответствует их религиозным и мировоззренческим убеждениям, и включить этот день в число официальных праздничных дней Украины", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Один из инициаторов законопроекта, бывший народный депутат Павел Унгурян отмечал, что этот документ является достаточно сбалансированным. Он позволит сделать празднование Рождества более соответствующим григорианскому календарю, которым пользуются во всем мире.

"Но, понимая, что сегодня многолетняя традиция празднования 7 января, эти оба праздника - и 25 декабря, и 7 января - остаются как Рождество Христово", - сообщал Унгурян.

В начале декабря 2019 года предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью BBC отмечал, что в целом ПЦУ не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества. Но сейчас этот вопрос неактуален, так как у подобной инициативы нет поддержки со стороны украинского общества.

"Да, в социальных сетях мы видим определенную эйфорию, но, к сожалению, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы. Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие ли из них придут в храм. В большинстве они будут в частном порядке праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются практикующими верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс", - отмечал Епифаний.

Он добавил, что реформа календаря коснется изменений всех главных праздников.

"Ведь тогда будем праздновать Покрову не 14, а 1 октября, изменится и дата празднования Николая. Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре. Мы в целом не против, но это не зависит только от меня как предстоятеля. Это должно быть соборное решение ПЦУ. Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов - и перейдем", - сообщал предстоятель ПЦУ.

При этом предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что УПЦ не планирует переходить на другой календарь.

"Всякое изменение традиций всегда влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви", - сообщал Онуфрий.

1 марта 2100 года разница между юлианским и григорианским календарями увеличится до 14 суток (сейчас 13), что приведет к смещению дат всех неподвижных праздников на сутки вперед по григорианскому календарю. Первым из "сдвинутых" больших праздников будет Благовещение, которое будет приходиться на 8 апреля (сейчас 7 апреля).

Если к 2100 году не произойдет окончательный переход восточного христианского мира на новоюлианский календарь, то люди, которые будут жить в те времена, станут свидетелями такого сдвига дат: Иоанна Крестителя - на 8 июля, святого Николая - на 20 декабря. Рождество Христово с 2101 года будет отмечаться уже 8 января. Если восточные христиане будут и в дальнейшем придерживаться старого стиля, то к 5000 году Рождество будет праздноваться 29 января.