 

Чиновника харьковского ВУЗа задержали на взятке

20 сентября 2019 г. 13:16
72 просмотра

19 сентября харьковские правоохранители задержали на получении взятки руководителя одного из харьковских ВУЗов.

Как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, установлено, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток от иностранных студентов заведения.

В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал тысячу долларов США за «решение вопроса» но не отчисления из учебного заведения.

К противоправной деятельности госслужащий привлек посредника - гражданина одной из стран Ближнего Востока.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители задержали чиновника в его рабочем кабинете вместе с посредником после получения второй части взятки в размере 500 долларов США.

Вещественные доказательства – деньги - были изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

 

Видео: 

СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.