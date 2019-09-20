Чиновника харьковского ВУЗа задержали на взятке

19 сентября харьковские правоохранители задержали на получении взятки руководителя одного из харьковских ВУЗов.

Как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, установлено, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток от иностранных студентов заведения.

В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал тысячу долларов США за «решение вопроса» но не отчисления из учебного заведения.

К противоправной деятельности госслужащий привлек посредника - гражданина одной из стран Ближнего Востока.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители задержали чиновника в его рабочем кабинете вместе с посредником после получения второй части взятки в размере 500 долларов США.

Вещественные доказательства – деньги - были изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.