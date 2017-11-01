С 1 декабря Харьков переходит на единый электронный билет

01 ноября 2017 г. 14:28
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В Харькове, первом в Украине городе, с 1 декабря оплатить проезд в трамваях и троллейбусах можно будет с помощью единого электронного билета «Eticket».

Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января - в Харьковском метрополитене.

Приобретать единый электронный билет харьковчане смогут через специальные терминалы, которые будут установлены на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро. Приобрести карту можно будет в последних числах ноября, перед запуском системы. Стоимость карты – 30 грн с учетом одной зарезервированной поездки (либо в наземном транспорте, либо в метро). Также через эти терминалы можно будет пополнить электронный билет на сумму до 500 грн. В метро терминалы будут выдавать сдачу, на остановках, в целях безопасности, от такой практики отказались.

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