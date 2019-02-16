С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко

16 февраля 2019 г. 13:27
Источник: Интерфакс-Украина
239 просмотров

Размер пенсий в Украине в результате их осовременивания с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко в эфире "5 канала".

Он пояснил, что начиная с этого года перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - цитирует вице-премьера сайт правительства.

Также Розенко напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

"Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

"Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.