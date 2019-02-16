С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко

Размер пенсий в Украине в результате их осовременивания с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко в эфире "5 канала".

Он пояснил, что начиная с этого года перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - цитирует вице-премьера сайт правительства.

Также Розенко напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

"Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

"Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.