С детством в сердце. Художница-иллюстратор создает картины, наполненные светом и магией праздника

Оригинал вот этого рождественского сюжета уже давно находится в частной коллекции. И работа настолько пришлась по душе мастеру, что она заново взялась за кисть. Наталья говорит: именно такой работы ей не хватало. Правда, вместо триптиха, который был в предыдущей работе, у этих гномиков появились соседи на елке.

Наталья Бендус-Петровская, художник:

Мы верим в чудо, мы надеемся, мы верим в лучшее. Вот это посыл в этой работе. А здесь тоже чудо - они сидят на елочке, они сами как игрушки - маленькие и это чудо, потому что они на елочке сидят.

Рисовать Наталья начала с детства. Больше всего ее захватывали именно сюжеты с детьми. На бумагу кроме малышей переносила все от детских колясок до бутылочек и игрушек. С годами эта любовь стала только глубже.

Наталья Бендус-Петровская, художница:

Дети да, возраст любимый вот этот маленький. Они забавные самые, самые любимые - 2-3 года.

Хотя на многих работах сюжеты связаны с магией, вдохновение для них художница черпает в повседневной жизни. А вот превращать обычную жизнь в сказочную предпочитает в одиночестве.

Наталья Бендус-Петровская, художница:

Все зависит от времени года. Если на улице лето, то лучше, чем открытое окно и голоса детей со стадиона, который рядом, школьный дворик, лучшей музыки нет. Если зима, я ставлю музыку. Иногда тишина требует.

На нынешней выставке таких сказочных сюжетов разных лет создания около 30-ти. Объединились они под названием "Взросление". И этот процесс касается не только детей. Больше деталей, проработанные задний и передний планы. Изменения в технике самой художницы замечает ее хорошая подруга и товарищ по творческому цеху скульптор Татьяна Альбицкий-Костомарова.

Татьяна Альбицкая-Костомарова, скульптор:

Я уже на выставке третий раз, прихожу и опять смотрю, смотрю, смотрю, а опять что-то новенькое.

Татьяна не может скрыть восторга особенно от работ, выполненных маслом. Ведь обычно ее подруга работала акварелью и пастелью.

Татьяна Альбицкая-Костомарова, скульптор:

Очень яркие и сочные работы, душевные. Хочется картинку снять и забрать домой. Все такие маленькие шажочечки, маленькие крапинки, все такое очень уютненькое, домашненькое, тепленькое, детки, само собой.

Сама же художница подмечает: в студенческие времена было более креатива, сейчас добавилось мастерство. Окунуться в сказочные сюжеты можно будет до 25 октября. В галерее "Вова-Таня".