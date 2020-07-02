С коровами - на сессию. Жители Циркунов боятся остаться без пастбищ

В селе Циркуны под Харьковом возмущенные люди пришли в сельсовет с домашней скотиной. Все потому, что боятся остаться без пастбищ. На сессии, которая состоялась сегодня, голосовали за "земельный блок", в который попали и участки, где люди десятилетиями пасли коров.

Возле Циркуновского сельсовета на Харьковщине - упитанные и ухоженные Зорьки и Маньки. Сейчас растеряны и напуганы, потому что обычно они в такое время на пастбище. Коров в сельсовет привели хозяева. Это - в знак протеста. Потому что негде пасти

МАРИНА ФЕДЧУН, жительница Циркунов

Я пасла там, с тіеї сторони , наверху. Ну там тоже забрали поле. Так само заберуть і луки. Як ото кажуть, равликів там вирощуть, а корову вже випасти немає де, понімаєте?

Дворы, где держат коров, говорят в селе, можно по пальцам пересчитать. Остались те, где в семье корова - кормилица, и не ленивые.

ВАСИЛИЙ ЧЁРНЕНЬКИЙ, житель Циркунов

А як в полп’ятого треба встати і лягти в 11 , важко чи не важко? Заготовити сіно, накосити. Кожного дня худобу напоїти, їсти дати

В последнее время в селе только и разговоров о том, что на местной сессии распределят около двадцати земельных участков. Среди них - и те, где пасутся коровы местных жителей

Пастбище, из-за которого произошел конфликт, это несколько гектаров на окраине поселка. Люди говорят: всегда пасли здесь домашний скот. Сейчас опасаются: землю могут отдать нездешним, для них она просто – товар.

С появлением сельского головы эмоции набирают обороты. По словам Николая Сикаленко, участки, о которых идет речь, прошли согласование на земельной комиссии. А сами люди не обращались ранее в сельсовет, чтобы получить участки для выпаса скота

НИКОЛАЙ СИКАЛЕНКО, председатель Циркуновской громады

Я попросив секретаря, секретар визвав людей, які держать худобу, і я сказав: давайте пишіть до мене колективне звернення , щоб ми зупинили цю вакханалію і ми землевпоряднику на той час казали, ми будем після інвентаризації розбиратись з тими землями

Выпасать скот, где раньше, циркуновцы не будут. На сессии проголосовали за выделение этих участков другим людям.

Впрочем, местным, которые имеют скот, предложат участки в другом месте. Свободных земель в громаде - около двухсот гектаров. Где именно они расположены и не придется ли водить корову на пастбище за несколько километров, люди не знают.