С марта харьковчане могут подать заявку на конкурс «Молодой человек года»

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году конкурс «Молодой человек года» будет проходить в десяти номинациях.

Это «Ученики общеобразовательных учебных заведений», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Студент высшего учебного заведения I-II уровней аккредитации», «Ученики профессионально-технических учебных заведений», «Научная деятельность», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность» и «Деятельность в сфере производства, предпринимательства».

Так, заявку на участие в конкурсе «Молодой человек года» можно подать с 1 марта до 30 апреля. Районный этап конкурса пройдет с 1 марта по 31 мая. До 31 мая рабочая группа сформирует список кандидатов, которые выйдут во второй, городской этап соревнования. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре.

Конкурсные заявки с пакетом документов подаются в районные комитеты по делам семьи, молодежи и спорта.

Напомним, на основании решения экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата. Победители городского этапа конкурса награждаются денежными премиями.