С начала года 779 человек заболели корью - Лабцентр

Уровень заболеваемости корью на Харьковщине высок, а эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

По данным центра, за восьмую неделю года по сравнению с прошлой заболеваемость корью выросла на 3,8%. Зарегистрировано 138 больных, из них детей - 35.

Среди жителей Харькова - 76 случаев, Харьковского района - 17 Валковского - 11 Дергачевского и Первомайского - по 6, Змиевского, Нововодолажского - по 4, Купянского - 3, в Люботине, Золочевского и Чугуевского районов - по 2, Великобурлукского, Волчанского, Кегичевского, Красноградского, Краснокутского - по одному случаю.

Всего с начала года зарегистрировано 779 больных, из них 249 - дети.

По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 27,9%, рабочие транспорта и другие - 18,1%, ученики - 14,7%, неорганизованные дошкольники - 11,4%, студенты - 8,6%, медработники - 6,7%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,8%, служащие - 5%, дети детских домов - 1,2%, работники школ - 1,2%.

Отметим, что всего 515 человек из заболевших были привиты. Общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори составило 79,7%.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 14,9% больных. Госпитализированы 583 человека, летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 26 вспышек с количеством пораженных - 130 человек. Локализованные в пределах инкубационного периода - 17 вспышек, в 9 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.