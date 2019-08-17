С недели троллейбусы №19, 20, 31 и 35 временно сменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 19 и 20 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

№ 19 и 20 - не ходят;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

№ 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».

Изменения связаны с ремонтом в районе Коммунального путепровода.