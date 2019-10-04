 

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

04 октября 2019 г. 8:40
Источник: Интерфакс-Украина
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Министр образования и науки Анна Новосад констатирует, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", – сказала Новосад в эфире телеканала "Прямой".

Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучаться на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке.

"Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", – добавила Новосад.

 

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