С завтрашнего дня в Харькове водители общественного транспорта будут выдавать маски

11 января 2021 г. 16:44
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Со вторника, 12 января, водители харьковского общественного транспорта будут выдавать пассажирам маски в случае необходимостиКак сообщили в пресс-службе горсовета, об этом сегодня, 11 января, сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Напомним, что на прошлой неделе Игорь Терехов провел встречу с руководителями троллейбусных, трамвайных депо и автобусных предприятий, на которой было решено, что водители общественного транспорта должны, в случае необходимости, выдать пассажиру защитную маску. Также весь транспорт, который выходит на линии, должен быть вымыт внутри, снаружи и продезинфицирован с учетом карантинных требований.

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