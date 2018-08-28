Сам себе хозяин: в центре города в многоэтажке неизвестные начали стройку

Жители дома в центре города, который расположен по адресу Бакулина, 3Б, уже несколько лет борются с соседями, которые начали строительные работы в их подвале. Именно тогда две цокольные квартиры выкупили новые жильцы, которые сразу же захватили подвал, выкинув оттуда вещи других жителей подъезда. На лестнице поставили решетки и начали капитальный ремонт с перепланировкой и переносом стен. Протест жильцов на время приостановил самострой, но месяц назад эта история получила новый поворот. С другой стороны многоэтажки неизвестные начали делать пристройку, которая расположилась уже под тремя балконами.

Владимир Усачев, житель дома

Ну, понятно, если никто из жильцов не давали разрешения, так какие там могут быть разрешения официальные. Вот и все, на этом всё и остановилось. Они продолжают строить, стучат, гремят, пробили фасадную стену под моими окнами как раз. В моей квартире по этой стене межкомнатной и под окном пошла трещина.

И не только у Владимира. На четвертом этаже в Светланы тоже появилась трещина, но еще со времен первых масштабных работ новых жильцов.

Светлана Гордиенко, жительница дома

Трещина сначала была вот до этого уровня, потом со временем она увеличилась и пошла дальше. Куда она дальше пойдет, я не знаю. А зимой и осенью прикладываешь руку сюда - и отсюда реально дует. Я не знаю, сквозная это трещина - не сквозная, но явно из этой трещины «сифонит».

Жители сильно обеспокоены. Ведь они не знают масштабы работ и, собственно, не заденет ли перепланировка фундамент их дома.

Ирина Зайцева, жительница дома

Они делают все операции в цоколе. Я на 4 этаже. У меня дочь беременна третьим ребенком. У нас только в квартире три малыша, а в подъезде всего 7 маленьких детей. Мы рискуем самым дорогим, что у нас есть. Поэтому я не просто возмущаюсь, а я требую, чтобы власти города, в первую очередь, приняли какие-то меры.

Но пока ответов, которые удовлетворят жителей, люди от местной власти так и не получили.

Так же, как и журналисты «АТН». На запросы о доме по улице Бакулина в пресс-службе до конца рабочего дня так и не предоставили никаких сведений.