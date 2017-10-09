Самая тяжелая гонка внедорожников – соревнование в формате Rain Forest Challenge прошло под Харьковом

От серийных внедорожников до монстров, способных преодолеть самые крутые подъемы и глубокие реки – 36 экипажей стартовали в финале чемпионата Украины по триалу. Гонки прошли в формате легендарных соревнований внедорожников в джунглях Малайзии - Rain Forest Challenge. Для каждой категории участников подготовлено по девять спецучастков и их, уверены организаторы, смогут преодолеть далеко не все.

Сергей Форсюк, организатор 4 этапа чемпионата Украины по триалу

Триальные спецучастки – там главное работа пилота. Нужно не порвать машину, спокойно пройти, вложиться во время. Это горы, камни, все остальное. Спецучастки есть глубокие, болото, там работа идет и штурмана и пилота. Нужно правильно протоптать – можно шаг ступить там выше головы вода, а если левее поехать – там по пояс.

И действительно, взять установленную организаторами планку, могут далеко не все.

Сергей Паладий, учасник гонок

Надо просто воспользоваться было сандтраками, а мы решили проскочить, а там и лебедка подвела… в общем обстоятельства сложились не так как хотелось.

Если участок не пройден в установленное время – баллы не засчитываются. И если маршрут проложен неверно, машина может застрять надолго. Квадроциклам и багги выделили больше всего точек – как самой быстрой и проходимой категории. Сначала натрассу выходит штурман и прокладывает маршрут.

Роман Бондаренко, учасник гонок

У нас работа курортная, сидим и рулим, решение принимает штурман, без него мы никуда. Он может быть за бугром, его не видно не слышно, из-за звука моторов

Андрей Токарев, учасник перегонов

Просмотрели маршрут, посмотрели где какие крены, посмотрели деревья, за которые лебедиться, нужна ли задняя или передняя лебедка, где нужно вывесить автомобыль. Если видели момент, когда машина легла набок, я отвесил в другую сторону

После испытаний первого дня участников ждал еще и ночной этап – найти и преодолеть препятствия в темном лесу нужно было уже командой.