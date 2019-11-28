Самолет, летевший из Стамбула в Харьков, сделал петлю над Камянским и изменил маршрут

Из-за тумана харьковский аэропорт не принимает сегодня днем рейсы.

Не прилетел в Харьков самолет из Дортмунда., который по расписанию должен был приземлиться в 12:55. Соостветственно отменен и вылет в Дортмунд.

Следующий рейс Харьков должен был принять из Стамбула - в 15:00.

Но над Камянским (бывшим Депродзержинском) Airbus A320 сделал петлю (скрин с Flightradar24) и полетел вместо Харькова в Киев.

Соответственно в 16:10 этот самолет не полетит назад, в Стамбул, хотя в харьковском аэропорту уже и объявлена на него регистрация.