Самолет, летевший из Стамбула в Харьков, сделал петлю над Камянским и изменил маршрут

28 ноября 2019 г. 15:31
Автор: Виталий Лабскир
433 просмотра

Из-за тумана харьковский аэропорт не принимает сегодня днем рейсы.

Не прилетел в Харьков самолет из Дортмунда., который по расписанию должен был приземлиться в 12:55. Соостветственно отменен и вылет в Дортмунд.

Следующий рейс Харьков должен был принять из Стамбула - в 15:00.

Но над Камянским (бывшим Депродзержинском) Airbus A320 сделал петлю (скрин с Flightradar24) и полетел вместо Харькова в Киев.

Соответственно в 16:10 этот самолет не полетит назад, в Стамбул, хотя в харьковском аэропорту уже и объявлена на него регистрация.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.