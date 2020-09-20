Самоубийство на улице Алчевских: в гараже погибшего харьковчанина нашли арсенал боеприпасов

Во время обыска в гараже погибшего в результате самоубийства харьковчанина на улице Алчевских, который подорвал себя гранатой, полиция обнаружила арсенал боеприпасов - оружие и комплектующие к нему.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 18 сентября в гараже возле дома по месту жительства по улице Алчевских 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой «Ф-1».

Так, в ходе осмотра гаража погибшего правоохранители обнаружили и изъяли 3 рации «Kenwood» и 2 зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты «РГД-5» и корпус «Ф-1», 2 дымовые гранаты «РДГ-2Б», около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом, похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и другие.

Во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола от оружия, пламегаситель и затвор.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.