Сантехника, одежда, гаджеты: какие товары украинцы покупают онлайн чаще всего ®

За последние годы степень доверия к онлайн покупкам сантехники, бытовой и компьютерной техники у украинцев выросла в десятки раз. Если раньше приобретать товары в интернет магазинах решались лишь самые смелые пользователи, то сегодня заказы товаров на виртуальных торговых площадках стали обыденностью едва ли не для каждого второго.

По официальным статистическим данным, во многих европейских странах онлайн-покупки регулярно совершает 90% взрослого платежеспособного населения. 10 лет назад лидером в ТОПе самых популярных товаров в интернет-магазинах была одежда. Актуален ли этот факт сегодня для украинцев?

ТОП товаров, которые украинцы предпочитают заказывать в онлайн-магазинах

Похоже, жители страны не планируют отступать от устоявшихся традиций – одежда все еще остается одним из самых популярных объектов онлайн-шопинга. Какие товары составляют ей достойную конкуренцию? «Умная» техника. Это, пожалуй, единственная категория товаров, которой с легкостью удалось обойти в популярности одежду и обувь. Смартфоны, планшеты, умные наручные часы, зубные щетки с искусственным интеллектом, фитнес-браслеты и техника для умного дома (замки, розетки, выключатели) – все это с удовольствием отправляют в свои виртуальные корзины онлайн-покупатели. Сантехника. Особенно часто к покупке сантехники в режиме онлайн прибегают жители небольших городов, в которых отсутствуют популярные крупные гипермаркеты с качественной и функциональной продукцией для обустройства санузлов. Также сантехнические приспособления заказывают онлайн пользователи, которые не желают тратить время на стояние в очередях и самостоятельную перевозку крупногабаритных товаров. Качественная сантехника онлайн представлена в domospa – магазине, который предлагает комфортные условия оплаты и оперативную доставку по приятной цене. Мебель. Максимальная доля внимания достается детской мебели – пеленальным столикам и комодам, шкафам и тумбам для детского домашнего текстиля, кроваткам и стульям для кормления. Также спросом пользуются «взрослые» кровати и диваны, раскладные кресла компактного размера, компьютерные столы и шкафы-купе. Электрический транспорт. В последнее время наблюдается настоящий «бум» на гироскутеры, моноколеса и электросамокаты. Они привлекают внимание своей функциональностью, экономичностью и оригинальностью. К тому же, колесить по улицам на быстром и простом в управлении электротранспорте гораздо удобнее, чем ходить пешком. Косметические средства. Небывалым спросом пользуется декоративная косметика от именитых марок. Не остаются в стороне и средства для ухода за кожным покровом, волосами, зубами, ногтями и ресницами.

Разумеется, ТОП самых популярных товаров из онлайн-магазинов не может обойтись и без бытовой, кухонной, климатической техники.