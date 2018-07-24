Сауна в подвале, бассейн во дворе. Почему жильцы многоэтажки не довольны такой роскошью?

24 июля 2018 г. 17:39
Автор: Светлана Еченина
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Валентина очень обеспокоена, что из-за течи в подвале вот этого дома находиться в ее квартире стало совсем невыносимо. Больше всего женщину беспокоит то, что сейчас в ее квартире  живет маленький внук и дышит вредными испарениями

Валентина Редина

Влажность очень большая, стены цветут, в ванну сейчас нельзя зайти вообще, просто дышать нечем, окна открыть нельзя - с подвала прет все запахи. 

Проблема здесь появилась еще весной, говорят жители. Два месяца назад из трубы в подвалах сразу двух подъездов начала течь горячая вода. Обеспокоенные люди сразу обратились к коммунальщикам, впрочем, визит специалиста вряд ли помог, говорит Игорь

Игорь Федь, местный житель

Я обратился в службу «15-62»  реакция последовала дня через  2-3, пришел слесарь, посмотрел, замотал тряпкой. На вопрос «почему не исправлена течь?” ответил, что нет материалов - там нужен метр пластиковой трубы, диаметром  сантиметров 15, не более. Он уточнил, хотите – купите, я исправлю 

Покупать трубу за собственные деньги люди отказались. Впрочем, вместе с сэкономленными деньгами осталась и проблема, жалуются они. Дыра в трубе продолжает расти с каждым днем. Сейчас она достигла размеров почти четыре сантиметра. А вот по заключению экспертов аварийной бригады, в этих подвалах  - микротечь,  и ничего страшного здесь не происходит, рассказывают люди

Андрей Дружининский

На самом деле та вода, которая течет -  она может подмыть несущие конструкции, то, наверное, нужно эти течи устранять достаточно быстро

Впрочем, вместо ответов и ремонта их постигла очередная неприятность - прямо посреди двора начал бить фонтан уже с холодной водой.

Игорь Федь, местный житель

Дня четыре  назад я вышел на балкон, у меня балкон выходит во двор,  вот вы видите озерцо: у нас  во дворе на этом месте бил фонтан, фонтан высотой метра полтора. Я сообщил в службу «15-62», мне сказали «не волнуйтесь, приедем – выключим». К обеду фонтан бить перестал, но если вы присмотритесь – увидите, что  вода так и продолжает течь

Кто будет платить за всю эту воду и когда именно будут устранены проблемы, для местных жителей - загадка.

Получить ответ от «Харьковводоканала» журналистам АТН не удалось, а вот в ХТС заверили, что специалисты проверили проблемное место.

В пресс-службе сообщили, что начальник Шевченковского филиала предприятия отчитался о том, что проблема устранена.

Однако отчет на утечку воды до сих пор не повлиял. Она, как текла - так и течет

 

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