СБУ блокировала контрабанду в Украину крупных партий психотропов

Правоохранители разоблачили и блокировали деятельность международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
По его словам, оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Украине, в частности, в Харьковской области, наркодилерам большими партиями.
Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МДМА на девять тысяч евро.
Задержали наркодельца в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области.
Злоумышленник пытался ввезти в Украину в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропов. У него изъяли шесть тысяч таблеток МДМА, которые были спрятаны в пакетах с кофе.
Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли 8,5 тысячи таблеток МДМА весом более 2,6 килограмма, стоимость которых на "черном рынке" достигает трех миллионов гривен.
Следователями УСБУ решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст.ст. 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению и задержанию наркодельца проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.