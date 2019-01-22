СБУ блокировала контрабанду в Украину крупных партий психотропов

Правоохранители разоблачили и блокировали деятельность международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По его словам, оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Украине, в частности, в Харьковской области, наркодилерам большими партиями.

Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МДМА на девять тысяч евро.

Задержали наркодельца в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области.

Злоумышленник пытался ввезти в Украину в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропов. У него изъяли шесть тысяч таблеток МДМА, которые были спрятаны в пакетах с кофе.

Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли 8,5 тысячи таблеток МДМА весом более 2,6 килограмма, стоимость которых на "черном рынке" достигает трех миллионов гривен.

Следователями УСБУ решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст.ст. 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению и задержанию наркодельца проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.