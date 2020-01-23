Сдал кровь - спас кому-то жизнь. Харьковские курсанты стали донорами плазмы

Марк Дроменко, курсант университета внутренних дел сдает плазму. Сначала заполнил анкету, сдал экспресс-анализ крови, посетил терапевта и выпил стакан сладкого чая. Донором парень стал впервые.

Марк Дроменко, курсант ХНУВД

В университете сказали - кто хочет сдать кровь, плазму, я решил сдать, кому есть 18. Решил, приехал, сдал. Для того, чтоб детям кровь здать, кто нуждается. Считаю - это благое дело. Это надо делать.

22 курсанта Харьковского национального университета внутренних дел сегодня присоединились к акции "Красная линия жизни". Желание стать донорорамы плазмы - добровольное.

Владимир Нагиевич, начальник второго курса ХНУВД

Мы - люди в погонах, у нас в душе, в сердце заложено. Мы выбрали эту профессию, помогать людям, а таким образом, мы решили, что сможем помочь тем детям и людям, которые нуждаются в нашей помощи и спасти их жизни

Из жидкой части крови желтоватого цвета специалисты делают лекарства. Харьковские больницы смогут бесплатно получить медикаменты. Они необходимы для лечения больных после тяжелых травм, операций, а также для лечения онкобольных. Может ли человек стать донором - обнаруживают в медицинском учреждении при обследовании.

Александра Полякова, медицинский директор областного центра "Харьков-Плазма"

Все обязательно, в обязательном порядке сдают анализ крови, проходят осмотр терапевта, терапевт определяет индивидуально для каждого донора дозу плазмы, которая может быть взята на сегодня, на сейчас. Только после того, как доктор терапевт даст пропуск, донор допускается к доннации

Не смогут стать донорами плазмы те, кто болеет ВИЧем, СПИДом или гепатитом, или же имеет вес тела меньше 50 килограммов. Для того, чтобы взятая плазма была качественной - перед процедурой запрещено употреблять алкоголь, есть жирную и жареную пищу, молочные продукты и яйца. В среднем медики берут около 600 граммов плазмы. У доноров с опытом - больше.

Курсантка Карина Юрченко сдает плазму уже второй раз. Говорит, процедура вовсе не болезненная.

Карина Юрченко, курсантка ХНУВД

Об этой акции - «Красная линия жизни» - мы узнали от руководства университета. Это благотворительная акция, которая поможет больным детям онкологией легче переносить эту болезнь, или даже мы спасем своими силами их жизнь

Курсанты говорят, к процедуре отнеслись серьезно, ведь понимают, что от качества плазмы зависит чье-то здоровье и даже жизнь.

Анастасия Шапка, курсантка ХНУВД

Предложили, кто хочет быть. Я подумала почему бы нет ... что это будет правильно, и это поможет людям, которые больны, которым это необходимо

После того, как доноры сдали плазму ее снова будут тестировать на качество специалисты. Затем заморозят и будут хранить в специальных холодильниках. Присоединились к акции «Красная линия жизни» уже около полутысячи харьковчан.