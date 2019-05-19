Сегодня - День памяти жертв политических репрессий

19 мая 2019 г. 11:03
Источник: УНИАН

Сегодня в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий советской эпохи.

В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия и церемонии. Высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику «Быковнянские могилы».

День памяти жертв политических репрессий был установлен указом Президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году, он был отделен от дня памяти жертв голодоморов. День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

По оценкам историков, политические репрессии советского режима в Украине стали проявлением геноцида против украинского народа.

Количество жертв репрессий в Украине не поддается точному подсчету. Специалисты считают, что в течение 20-80 лет в Украине было арестовано по меньшей мере 1,5 млн человек (в основном, украинцев). Большинство из них были убиты, остальные прошли через органы советской репрессивной системы – тюрьмы, трудовые лагеря, и т.п.

 

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