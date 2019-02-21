Сегодня презентовали тендерный паспорт Харькова

21 февраля 2019 г. 16:06

Форум «Город твоих возможностей» проходит сегодня, 21 февраля,, в отеле «Националь».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на форуме был представлен Гендерный паспорт города Харькова.

«В паспорте содержится информация о том, кто в городе проживает, какие у них потребности в зависимости от пола, возраста и социального статуса. Паспорт создан не только для исполнительных органов городского совета, но и для бизнесменов, общественных организаций, которые должны знать, в чем нуждаются люди. Мы хотим создать равные возможности для реализации и роста всех жителей – это и качественное образование, медицинское обслуживание, социальная поддержка», - рассказала председатель комиссии по гуманитарным вопросам Ольга Чичина,

По ее словам, следующим шагом станет разработка конкретного плана действий в сфере гендерного равенства, который отразят в Стратегии развития Харькова.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что главный механизм работы с громадой – это сотрудничество с общественными организациями, которые представляют людей и знают их потребности. В частности,  вобщественный совет входят представители более 100 организаций.

В городе реализуется проект «Единая социальная сеть». Он объединяет организации разной направленности, которые работают с людьми с инвалидностью, с семьями, с жертвами насилия и агрессорами, борются с наркозависимостью и пр. 

 

 

 

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