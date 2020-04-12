Сегодня во всем мире отмечают День космонавтики

12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет отмечалась как День космонавтики.

Памятная дата была установлена ООН в 2011 году, чтобы отметить важное историческое достижение человечества. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

Его космический корабль «Восток» совершил полноценный орбитальный облет Земли за 108 минут.

Помимо этого, 12 апреля 1981 года стартовала первая пилотируемая миссия в рамках американской программы «Шаттл». Эта программа на десятилетия вперед определила облик и направление развития американской космической программы.

В современной Украине 12 апреля отмечается как День сотрудников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник был установлен в 1997 году, указом тогдашнего президента страны Леонида Кучмы, чтобы отметить заслуги украинских инженеров, ученых и промышленников, причастных к покорению космоса.

День космонавтики – отличный повод поздравить близких, знакомых и друзей, имеющих отношение к космической отрасли.

