Сегодня во всем мире отмечают День космонавтики

12 апреля 2020 г. 11:00
Источник: УНИАН
21 просмотр

12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет отмечалась как День космонавтики.

Памятная дата была установлена ООН в 2011 году, чтобы отметить важное историческое достижение человечества. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

Его космический корабль «Восток» совершил полноценный орбитальный облет Земли за 108 минут.

Помимо этого, 12 апреля 1981 года стартовала первая пилотируемая миссия в рамках американской программы «Шаттл». Эта программа на десятилетия вперед определила облик и направление развития американской космической программы.

В современной Украине 12 апреля отмечается как День сотрудников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник был установлен в 1997 году, указом тогдашнего президента страны Леонида Кучмы, чтобы отметить заслуги украинских инженеров, ученых и промышленников, причастных к покорению космоса.

День космонавтики – отличный повод поздравить близких, знакомых и друзей, имеющих отношение к космической отрасли.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.