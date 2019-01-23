Секс по расписке – миф. Мнение экспертов

"Расписка на секс" - именно под таким лозунгом новые законы стали известны в соцсетях. Новвоведення вызвали бурную реакцию у пользователей и стали темой многочисленных мемов, ведь именно это приняли законодатели и это значит, что для интимных отношений нужно обязательное согласие на секс. Часть людей сразу стали говорить о том, что законодательные новинки станут поводом для многочисленных ложных обвинений в изнасилованиях, ведь никто согласие не фиксирует. Другие все же такие согласились, что с насилием нужно бороться.

Цитаты:

Перед каждым половым актом необходимо минимум составить расписку, а лучше - договор. Ведь договор легче изменить. Текст расписки/договора обязательно должен включать положения о количестве половых актов, их типе, использованных позах, общей продолжительности, уровню страстности и звукового сопровождения

Появится новая специализация: половое право

Когда застукали без расписки

Никита Смирнов, студент

Я думаю, что это бред. Та ну, типа семейная жизнь – все друг друга знают. Я думаю, это личная жизнь и она не должна никого касаться и как-то документироваться.

Сергей, аспирант

Треба боротися з цим. Обов’язково. Якщо не буде протидії, то не буде й результату, як би там не було. Це одне із самих важливих й необхідних речей.

Юристы проанализировали принятые поправки и говорят, что все эти запугивания о расписке в постели - бред. Все, что сделали законодатели - внесли изменения в Уголовный кодекс, в котором разграничили понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие" в разных статьях.

В первом случае речь идет о любом половом акте без согласия партнера или партнерши, во втором – о любом давлении без применения физической силы с целью принудить к сексу.

Кроме этого, появились наказания за любое домашнее насилие, в том числе психологическое, сексуальное, финансовое, а не только физически, когда имеются побои.

А еще добавилась ответственность за принуждение к браку и аборту. Именно этот комплекс законодательных изменений, говорят юристы, вывел формулу, нормальную для цивилизованного государства и отношений, если один человек, неважно - в браке он или нет, не дает четкого согласия на секс, другой человек не должен его заставлять. Иначе это считается преступлением.

Татьяна Александрова, юрист

Дійсно, ви можете брати розписки від свого партнера до початку сексуального контакту, але потім ваша воля може змінитися. Вам може щось не сподобатися і ви можете відмовитися від продовження певних дій з вашим партнером. І ця розписка вже не буде мати ніякої юридичної сили. Цей ажіотаж - він штучний, і нормальні громадяни, які жили нормальним життям їм ніяких розписок надавати не потрібно, бо саме така трактовка закону була направлена на з метою посилення захисту особи.

Юристы соглашаются, что тот факт, что нет практики применения закона действительно, может привести к появлению клеветы. Но вряд ли их будет много, ведь действует презумпция невиновности, поэтому факт незаконного насилия также нужно будет доказывать.

Кроме того, отмечает уже эксперт по гендерной тематике, вряд ли клевету будет наводить женщина, которая действительно была согласна на секс не ради имущества или денег. Поэтому это уже выбор партнеров - с кем именно вступать в отношения и с какой мотивацией.

Главное, говорит активистка Дарья Андреева, в этом законе даже важны не юридические последствия, а то обсуждение, которое из-за него началось в обществе. Что даже если супруги заключили договор на секс, то он прекратит свое действие в момент, когда один из партнеров захочет прекратить половой акт. Так было всегда, просто в обществе до сих пор царит культура насилия, говорит активистка.

Дарья Андреева, активистка

Дуже багато жінок, наприклад, коли над ними було вчинене сексуальне насильство у шлюбі, вони взагалі не розуміють, що це було насильство. Бо вони вважають, що є подружній обов’язок, і вони мають його виконувати. Це обурення – це сигнал того наскільки наше суспільство вважає, що насильство – це норма, що так має бути, що ми маємо право чинити це насильство.

Чтобы побороть слухи, Минюст выпустил памятку, которая опровергает главные мифы сексуальных законов, а по просторам интернета распространяется мультик, который на примере приглашения на чаепитие объясняет такую вроде бы простую вещь как согласие.