Селфи, которое едва не стоило жизни. Трагедия в Новобаварском районе

Железнодорожный мост через реку Уды. Накануне 15-летний подросток вылез на самую высокую точку металлических конструкций, чтобы сделать селфи, не удержался и упал. По крайней мере, такую версию событий рассказали местные жители. По их подсчетам парень сорвался с высоты шестого этажа и чудом выжил

Местные жители говорят, подростки уже давно выбрали это место для своих игр. На замечание прекратить опасные забавы они не реагируют. Собственно, у моста их можно встретить и сейчас

Неподалеку от места происшествия расположен железнодорожный переезд. Евгений там работает уже шесть лет. Мужчина говорит, сам не раз делал замечания искателям приключений, но безрезультатно

Евгений, работник переезда:

Вони всі такі культурні… да, да , ми зараз пійдемо. Ну, а що… ми тут безсилі. Що вони там роблять, фотографуються чи що? – Фотаграфуються та і траплялися ось ці випадки зачепери на кришах.

Сейчас в обстоятельствах трагедии продолжают разбираться правоохранители. Пострадавшему же сделали операцию,он находится в реанимации его состояние тяжелое. При падении

подросток получил травму головы, перелом нижней челюсти и голеностопного сустава. Психологи констатируют, в последнее время все больше подростков подвергают себя опасности, не понимая последствий

Ирина Найденова, психолог:

Подросткам вообще свойственно проверять на прочность родителей, на прочность общество и в том числе, проверять на прочность себя. Все это делают по разным причинам: кто-то это делает для себя, кто - то это делает, стремясь занять какое-то положение в компании ... на спор это делают. Очень часто в группах дети катаются на крышах, лазают где-то, залезают на высоту

Поэтому специалисты советуют уделять больше внимания своим детям, общаться с ними и отдавать на спортивные секции, чтобы дать возможность выплеснуть накопленную энергию под наблюдением специалистов