Сельские жители ради наживы оставили соседа без запчастей на трактор

На Харьковщине полицейские задержали двух парней за совершение кражи изделий из металла.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 и 22-летние жители селения Григорьевка Барвенковского района похитили со двора односельчанина металлические запчасти для тракторов.
Похищенное злоумышленники сразу сдали в пункт приема металлолома.
Полученные деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.