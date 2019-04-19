Сельские жители ради наживы оставили соседа без запчастей на трактор

19 апреля 2019 г. 11:00
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На Харьковщине полицейские задержали двух парней за совершение кражи изделий из металла. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 и 22-летние жители селения Григорьевка Барвенковского района похитили со двора односельчанина металлические запчасти для тракторов. 

Похищенное злоумышленники сразу сдали в пункт приема металлолома. 

Полученные деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды. 

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы. 

 

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