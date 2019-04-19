Сельские жители ради наживы оставили соседа без запчастей на трактор

На Харьковщине полицейские задержали двух парней за совершение кражи изделий из металла.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 и 22-летние жители селения Григорьевка Барвенковского района похитили со двора односельчанина металлические запчасти для тракторов.

Похищенное злоумышленники сразу сдали в пункт приема металлолома.

Полученные деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.