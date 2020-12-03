Семейную пару из Чугуева подозревают в торговле психотропами

В Чугуеве правоохранители сообщили о подозрении двум супругам - 39-летнему мужчине и 33-летней женщине, по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщил и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Иена, супруги из Чугуева организовали онлайн-магазин для сбыта психотропных веществ на территории Харьковской области.

Ранее судимый мужчина покупал психотропные вещества оптовыми партиями. Затем вместе со своей женой злоумышленник фасовал психотропы в свертки и сбывал мелкими партиями. Женщина общалась с покупателями - принимала заказы, отправляла координаты с местонахождением свертков.

Кроме супругов, к распространению товара причастны еще три человека, которые непосредственно раскладывали «закладки».

1 декабря супругов задержали правоохранители. В ходе обысков у них изъяли слип-пакеты с психотропным веществом, 12 литров опия экстракционного, материалы для фасовки, электронные весы, мобильные телефоны, а также пистолет и патроны.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о наложении ареста на транспортное средство, которое использовали подозреваемые в своей преступной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

