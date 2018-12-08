Сенцов набирает вес, но остается в медсанчасти

"Он выглядит намного лучше, чем во время голодовки. Сенцов выздоравливает, набирает вес. Но как и раньше остается в медсанчасти под наблюдением врачей, потому что до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такой длительной голодовки", - рассказал Куров.
Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в Крыму.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.
Он голодал 145 дней. 5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку. По словам адвоката, у него не было выхода, ведь в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".