Сенцов набирает вес, но остается в медсанчасти

08 декабря 2018 г. 20:17
Источник: ТСН
Украинский режиссер Олег Сенцов выздоравливает после прекращения голодовки, но продолжает находиться в медсанчасти колонии в Лабытнанги (РФ).
 
Об этом рассказал российский режиссер Аскольд Куров, пишет в субботу, 8 декабря "Крым.Реалии". 
 
"Он выглядит намного лучше, чем во время голодовки. Сенцов выздоравливает, набирает вес. Но как и раньше остается в медсанчасти под наблюдением врачей, потому что до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такой длительной голодовки", - рассказал Куров.
 
Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в Крыму.
 
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. 
 
Он голодал 145 дней. 5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку. По словам адвоката, у него не было выхода, ведь в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ". 

 

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