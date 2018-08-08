Сенцов находится в катастрофическом состоянии, - сестра

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов находится в критическом состоянии.

Об этом сообщила в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.

По словам Каплан, Сенцов чувствует себя плохо и сейчас почти не встает.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - рассказывает она.

Также она сообщила, что Сенцов отказался от перевода в гражданскую больницу.

"ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - сообщила Каплан.

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова также сообщил о плохом состоянии политзаключенного.

По его словам, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе рассказал, что Сенцова два раза пытались уговорить уехать в больницу. Также он чувствует слабость во всем теле, сообщил адвокат.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.