Сессия горсовета началась с задержкой и без Кернеса

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета началась с задержкой около 40 минут.

Заседание было запланировано на 10 часов утра, и вести его должен был сам городской голова, однако вместо него заседание сессии открыл секретарь горсовета Александр Новак.

Спустя 10 минут после его начала приехал Геннадий Кернес.

Напомним, в повестку дня включено 100 вопросов, среди которых – дополнения к бюджету-2019 и разное.

На предыдущей сессии Харьковского городского совета был принят бюджет на следующий год.

Напомним, Бюджет-2019, который был принят на предыдущей сессии, составляет 13,8 млрд. гривен.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, заседание транслируется на канале YouTube, на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте горсовета.