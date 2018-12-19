Сессия горсовета началась с задержкой и без Кернеса

19 декабря 2018 г. 10:59
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Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета началась с задержкой около 40 минут.

Заседание было запланировано на 10 часов утра, и вести его должен был сам городской голова, однако вместо него заседание сессии открыл секретарь горсовета Александр Новак.

Спустя 10 минут после его начала приехал Геннадий Кернес.

Напомним, в повестку дня включено 100 вопросов, среди которых – дополнения к бюджету-2019 и разное.

На предыдущей сессии Харьковского городского совета был принят бюджет на следующий год.

Напомним, Бюджет-2019,  который был принят на предыдущей сессии, составляет 13,8 млрд. гривен.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, заседание транслируется на канале YouTube, на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте горсовета.

Видео: 

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва 19.12.2018

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