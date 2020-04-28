Сеть заправок "BVS" передала харьковским медикам 450 комплектов защитных костюмов®

Сеть АЗС "BVS" передала 450 комплектов сверх безопасной формы для медиков 17-й больницы. Здесь говорят, что такие изделия они получают впервые.

Елена Шаповал, провизор "Городской клинической многопрофильной больницы № 17"

Костюми гарної якості, вони повністю захищають працівника, і що на даний момент це дуже необхідно оберігатися від коронавірусної інфекції.

Шьют на собственной фабрике, которую в период пандемии решили переквалифицировать, поскольку не могут стоять в стороне.

Александр Крачко, директор сети АЗС "BVS"

Зараз медики - вони стоять на передовій боротьби з коронавірусом, тому хто, як не вони, мають бути захищені.

На заправках большое внимание уделяют дезинфекции и безопасности работников и клиентов. Персонал оснащен масками, перчатками и защитными экранами на кассах.

Герман Чибисов, инженер-дезинфектор

Засіб не є шкідливим для людини. На протязі однієї години дезінфекції засіб настоюється і вбиває любу вірусну інфекцію.

Каждый час работники "BVS" протирают поверхности антисептическим средством. С таким подходом АЗС "BVS" является едва ли не самой безопасной для клиентов.

Юрий Гордиенко, региональный руководитель АЗС "BVS" в Харькове

У нас есть специальный бланк, в котором мы делаем отметки после того, как делаем ежечасно, каждый час обработку раствором «Септодора» всех поверхностей, которые есть на АЗС.

В сети "BVS" продолжат помогать медикам и надеются, что объединившись, удастся побороть Covid-19 быстрее.