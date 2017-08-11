Шахненко прокомментировал предписание НАПК о недостоверных данных в декларации

По словам заместителя губернатора Евгения Шахненко, вопросы у Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК) появились из-за неуказанной в декларации информации о получении социальных выплат ему как ликвидатору Чернобыльской катастрофы. Шахненко подчеркнул:

"Вначале меня предупредили, что никаких оснований, даже к администартивной ответсвенности меня привлекать нельзя. Но я должен сделать уточнение. Уточнение заключалось в том, что я - участник ликвидации Чернобыльской аварии получал 150 гривен или порядка 157 ежемесячно - пособие на питание, и не читал это доходом. На протяжение многих лет я эту сумму не учитывал в декларации. По одним разъяснениям компенсация на питание участникам Чернобыльской аварии второй категории не является доходом, но НАЗК посчитали что все-таки является доходом, как социальная виплата и я тепер подчиняюсь НАЗК и сделаю уточнение по этой цифре."

Напомним, НАПК 28 июля внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Харьковской областной государственной администрации относительно ее заместителя Евгения Шахненко. Согласно предписанию, заместитель главы ХОГА при составлении и представлении декларации нарушил требования п. 2 и 7 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и указал в декларации отдельные недостоверные сведения.