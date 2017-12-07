Шахненко прокомментировал ситуацию с отоплением в Покотиловке

Заместитель губернатора Евгений Шахненко прокомментировал ситуацию с отключение отопления в поселке Покотиловка Харьковской области.

По его словам, на данный момент, без газа остаются жители 12 квартир.

"Мы вынуждены были переводить людей с централизованного отопления на газ, мы ежедневно работаем. Из 1310 квартир 441 на центральном отопление, 248 переходят на новое газовое отопление. Сегодня только 12 квартир находится без газа и отопления Мы им купили приборы для обогрева и к 15 они будут подключены", - заявил Шахненко.

В свою очередь депутат Дмитрий Булах отметил, что в Покотиловке остаются без газа более сотни квартир.

"По моим данным. 158 квартир, и не надо замыливать глаза", - сказал Булах.