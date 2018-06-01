Шанс на полноценную и беззаботную жизнь: областной детской больнице подарили новое оборудование

Помочь детям, которые болеют - дать им шанс на полноценную и беззаботную жизнь. Ко Дню защиты детей корпорация "АТБ" сделала подарок пациентам и врачам областной детской больницы №1. Этим летом медучреждение получит 15 единиц современного оборудования - это аппараты для проведения ультразвуковой и магнитотерапии, а также электрофореза.

Ольга Пионтковская, гл. лікар областной детской больницы №1:

Без физиотерапии мы сегодня мы не представляем лучшую реабилитацию после оперативных вмешательств, после сложного лечения. При чем реабилитацию начинают как самые маленькие, ну мы работаем с 0 часов до 18 лет, обслуживаем деток. И поэтому это очень нам необходимо.

Помогали приобрести новое оборудование для областной детской больницы и все харьковчане, которые участвовали в акции "Дерево жизни". Со 2 по 15 апреля каждый покупатель мог приобрести разноцветные листочки и таким образом сделать благотворительный взнос.

Анна Личман, директор БФ "АТБ":

Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех харьковчан, кто принял участие в акции "Дерево жизни", которое проходило в магазинах АТБ. Мы собрали 420 тысяч гривен, которые будут переданы Харьковской областной клинической больнице номер 1 на переоборудование физиотерапевтического кабинета.

Родители детей, которые лечатся или проходят реабилитацию в медучреждении говорят - современное оборудование ускорит процесс выздоровления малышей.

Анастасия, мама пациентки:

Я очень рада, что добрые люди всегда помогают, помогают нашим деткам выздороветь и никогда не болеть после этого.

Подобные акции корпорация "АТБ" планирует постоянно проводить в разных городах Украины.