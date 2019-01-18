Школьники харьковской области наращивают объем своих знаний и побеждают в конкурсах

Уровень образования детей в области почти поравнялся с тем багажом знаний, которым оперируют дети в школах Харькова. Школьники 116-й гимназии показывают одни из лучших результатов на школьных олимпиадах, а также удачно защищают работы по Малой Академии Наук.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная ознакомилась и с работой учебного заведения и с тем, как в нем реализуется концепция Новой украинской школы.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

За последний только год было проведено капитальных ремонтов в двухстах школах. Все остальные получили частичный ремонт. Мы, безусловно, в девятнадцатом году продолжим эту тенденцию

Во время встречи с коллективом учебного заведения, губернатор наградила государственной наградой директора школы - Оксану Бугакову. Ей было присвоено звание «Почетный работник образования»

Оксана Бугакова, директор 116-й гимназии

Это моя жизнь - я этим живу уже больше тридцати лет, и сегодня награда, которую вручила мне Юлия Александровна, награда страны - это, наверно, мой олимп педагогический

Также Юлия Светличная не раз подчеркнула необходимость развития уровня образования в области. Ведь это, по ее мнению, дает возможность повышать квалификацию учителей, что, как следствие, приведет к обогащению объема знаний у школьников.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Образование нуждается в новой технике. Поэтому больше чем полторы тысячи компьютеров, больше ста кабинетов, которые были поставлены в школы - именно сельские. Туда, где детям необходимо новое оборудование, новые возможности, для того, чтобы добиваться хороших результатов

Также председатель ХОГА Юлия Светличная не раз отметила, что талантливые школьники живут не только в областных центрах, неспособных детей не бывает, и главное, что должны сделать взрослые - это вовремя привить им жажду к знаниям.