Шокированы даже опытные ветеринары: в Харькове неизвестные частично скальпировали кошку

Кошка притихла на столе, она уже не вырывается и даже позволяет себя погладить. Эти страшные травмы животное получило из-за человеческой жестокости. Она доверчивая и контактная, за что и поплатилась

Евгения Дронина, ветеринар Центра обращения с животными

По словам очевидцев, очевидцы - это бабушки, двое неизвестных лиц словили кошечку, она к ним пошла, и вырезали у нее на лбу пентограмму

Кошка совсем молодая. Ей до двух лет и, вероятнее всего, она беременна. Точно это будет известно после ультразвукового исследования. Его еще не делали. Сейчас животному очень больно. Она на обезболивающих. Чтобы такая рана зажила, нужно недели две.

Евгения Дронина, ветеринар Центра обращения с животными

Ей оказывается помощь в виде обезболивания , плюс промываем и обрабатываем рану . Ранка заживает сама, затягивается, там снят первый слой кожи. Она сама затянется, единственное, что шерсть может больше не вырасти

В коммунальный приют животное привезли в конце прошлой недели

Ольга Голубева, пресс-секретарь Центра обращения с животными

В наше коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» позвонила женщина, которая купила частный дом в одном из районов Харькова, и на своем частном участке она обнаружила котов. Откуда они появились, неизвестно. Один из этих котиков был вот с такими характерными ранами

Работники приюта готовят обращение в полицию, чтобы правоохранители нашли тех, кто поиздевался над животным. Наказание за подобные преступления в настоящее время усилено до ограничения свободы.

Марина Суркова, зоозащитница

Якщо це просто призвело до страждань тварини, не завдало тілесних ушкоджень , то це адміністративна відповідальність , там штраф передбачений , від 3400 до 5100. За повторне - до 8,5 тисяч гривень. Якщо це буде кримінальна відповідальінсть - арешт сроком до 6 місяців. Або обмеження волі строком до 3 років

Но и этого недостаточно, считают зоозащитники. По словам Марины Сурковой, сейчас первого чтения ожидает законопроект, который усилит ответственность - до трех лет лишения свободы.

Между тем история о бедной кошке получила огласку в соцсетях, и несколько семей уже пожелали забрать ее домой.