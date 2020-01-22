Система образования в Канаде: что необходимо знать?®

Обучение в Канаде построено на симбиозе американской и европейской систем образования. Поэтому этапы учебы и их последовательность схожи с украинскими.
Как и другие учебные заведения за рубежом, канадские учреждения отличаются качеством преподавания, престижностью и большим количеством практических занятий.
Обучение в Канаде обладает и своими особенными преимуществами для иностранных абитуриентов:
Школьный этап включает в себя 3 основных ступени: начальные, средние и старшие классы. Несмотря на кажущуюся схожесть с украинской системой, в канадских школах есть свои особенности.
В начальных классах школьники учат:
Главный упор делается на изучение государственных языков. Обычно уже через 1-1,5 года учебы иностранные дети теряют акцент и могут свободно говорить на английском и французском.
Оценки выставляются в процентах (проходной балл — 50%). Первые отметки дети получают только во 2 классе, так как первый год учебы считается этапом адаптации.
В средних и старших классах главной особенностью обучения является индивидуальный подход к каждому ученику. У всех школьников есть список обязательных дисциплин (обычно 8-10), однако они самостоятельно могут выбирать и дополнительные курсы — от 1 и до 12-15. Новые дисциплины по выбору доступны каждые полгода и длительность каждого из них тоже составляет 1 семестр. К обязательным предметам относятся:
Обучение в школе в Канаде в целом длится 10-11 лет. Этот срок можно увеличить на 2-3 года для подготовки к университету, хотя это и не является обязательным.
Частные школы в Канаде во многом схожи с государственными. В отличие от британских и других европейских школ, канадские частные учреждения обладают малой степенью автономии и обязаны подчиняться правилам, которые действуют по всей стране. Обычно разница заключается в материально-техническом оборудовании, опыте работы преподавателей и количестве детей в классах.
Все канадские вузы можно поделить на 2 группы: колледжи и университеты. Оба из них могут выдавать дипломы бакалавра, однако значительно отличаются учебным процессом.
Обучение в колледже длится 1-4 года и предусматривает получение практических навыков по прикладным специальностям: техника, туризм, менеджмент, искусство и пр. Особенностью учебы является большое количество стажировок и минимальное — академических дисциплин.
Университетское образование считается более престижным. Оно может длится от 3 до 11 лет и включает 3 ступени: бакалавриат (3 года), магистратура (2-3 курса), докторантура (еще 4 года). В университете студенты учат большее количество академических предметов, получают теоретические знания и ведут научно-исследовательскую работу.
Зачисление в канадское учебное заведение возможно сразу после украинской школы. При поступлении абитуриенты предъявляют такие документы:
Для некоторых специальностей придется пройти собеседование или сдать экзамен по профильным специальностям.
Канадское образование признается по всему миру. Учеба в Канаде — это отличный шанс построить обучение по своему вкусу, самостоятельно выбрать преподавателя, расписание занятий, учебный план и длительность обучения. Возможно, именно в такой доступности и кроется секрет качества канадского образования.