Система образования в Канаде: что необходимо знать?®

Обучение в Канаде построено на симбиозе американской и европейской систем образования. Поэтому этапы учебы и их последовательность схожи с украинскими.

Преимущества учебы в Канаде

Как и другие учебные заведения за рубежом, канадские учреждения отличаются качеством преподавания, престижностью и большим количеством практических занятий.

Обучение в Канаде обладает и своими особенными преимуществами для иностранных абитуриентов:

Простой процесс поступления — переход между украинскими и канадскими школами упрощен, а поступить в университет можно сразу после отечественной школы, без дополнительного обучения на подготовительных курсах. Доступная цена — от 6500 американских долларов за школьное обучение и от 8500 у.е. на бакалавриате. Возможность получить стипендию или грант — в Канаде они действуют не только для научных специальностей, а и для любых других. Программы открыты при каждом вузе, поэтому их вполне реально получить. Сумма материальной помощи составляет от нескольких тысяч долларов до 50-70% стоимости обучения. Быстрая адаптация — высокое качество жизни, хорошее отношение к иностранцам и большое количество украинских общин по всей стране позволяют приезжим учащимся быстрее привыкнуть к новой жизни. Возможность учиться на английском и французском языках.

Среднее образование в Канаде

Школьный этап включает в себя 3 основных ступени: начальные, средние и старшие классы. Несмотря на кажущуюся схожесть с украинской системой, в канадских школах есть свои особенности.

В начальных классах школьники учат:

арифметику;

основы чтения;

английский и французский языки;

получают базовые знания по естествознанию;

несколько раз в неделю посещают спортивные классы.

Главный упор делается на изучение государственных языков. Обычно уже через 1-1,5 года учебы иностранные дети теряют акцент и могут свободно говорить на английском и французском.

Оценки выставляются в процентах (проходной балл — 50%). Первые отметки дети получают только во 2 классе, так как первый год учебы считается этапом адаптации.

В средних и старших классах главной особенностью обучения является индивидуальный подход к каждому ученику. У всех школьников есть список обязательных дисциплин (обычно 8-10), однако они самостоятельно могут выбирать и дополнительные курсы — от 1 и до 12-15. Новые дисциплины по выбору доступны каждые полгода и длительность каждого из них тоже составляет 1 семестр. К обязательным предметам относятся:

математика;

спорт;

английский и французский;

география;

история;

2 предмета по выбору школы (зависят от ее специализации).

Обучение в школе в Канаде в целом длится 10-11 лет. Этот срок можно увеличить на 2-3 года для подготовки к университету, хотя это и не является обязательным.

Частные школы в Канаде во многом схожи с государственными. В отличие от британских и других европейских школ, канадские частные учреждения обладают малой степенью автономии и обязаны подчиняться правилам, которые действуют по всей стране. Обычно разница заключается в материально-техническом оборудовании, опыте работы преподавателей и количестве детей в классах.

Высшее образование в Канаде

Все канадские вузы можно поделить на 2 группы: колледжи и университеты. Оба из них могут выдавать дипломы бакалавра, однако значительно отличаются учебным процессом.

Обучение в колледже длится 1-4 года и предусматривает получение практических навыков по прикладным специальностям: техника, туризм, менеджмент, искусство и пр. Особенностью учебы является большое количество стажировок и минимальное — академических дисциплин.

Университетское образование считается более престижным. Оно может длится от 3 до 11 лет и включает 3 ступени: бакалавриат (3 года), магистратура (2-3 курса), докторантура (еще 4 года). В университете студенты учат большее количество академических предметов, получают теоретические знания и ведут научно-исследовательскую работу.

Как поступить в канадский вуз?

Зачисление в канадское учебное заведение возможно сразу после украинской школы. При поступлении абитуриенты предъявляют такие документы:

Школьный аттестат — средний балл имеет большее значение при поступлении в университет, нежели в колледж.

Сертификат языкового экзамена: TOEFL — от 80 баллов, IELTS — от 6.0; DALF — для французского языка. Минимальный порог зависит от типа и престижности вуза.

Виза.

Мотивационное письмо, рекомендации, портфолио — по необходимости.

Для некоторых специальностей придется пройти собеседование или сдать экзамен по профильным специальностям.

Канадское образование признается по всему миру. Учеба в Канаде — это отличный шанс построить обучение по своему вкусу, самостоятельно выбрать преподавателя, расписание занятий, учебный план и длительность обучения. Возможно, именно в такой доступности и кроется секрет качества канадского образования.