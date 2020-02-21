Ситуация в Новых Санжарах: на территории медцентра дежурит Нацгвардия, протестующие разошлись

21 февраля 2020 г. 10:10
Автор: Алина Курлович
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Сегодня, 21 февраля, с утра в Новых Санжарах нет протестующих, все они разошлись по домам.

О вчерашних стычках только напоминают разбитые бутылки, автомобильные покрышки, перегораживавшие дорогу, уже убрали.

Сейчас на месте находятся только журналисты.

На территории медцентра Нацгвардии, где размещены эвакуированные, все время несут службу нацгвардейцы и полиция, из них далеко не на всех надеты медицинские маски. Это говорит о том, что они не боятся за свою жизнь и здоровье.

Постоянно в на территорию центра заезжают автомобили, в частности, приезжал автомобиль с едой, автомобиль лабораторного центра и много других.

Нацгвардейцы, несущие службу на воротах медцентра, рассказали, что едят в столовой вместе во всеми, и говорят, что условия, в которых содержатся эвакуированные, довольно неплохие.

Также были заявления о том, что министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая должна находиться в этом санатории, но это никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Тем временем в Полтавском областном совете началась сессия, но вчера было заявлено, что на ней будут присутствовать премьер-министр Алексей Гончарук, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и министр МВД Украины Арсен Аваков.

Однако сегодня с утра пресс-секретарь Полтавского облсовета заявил, что на этом заседании из первых лиц будет только заместитель министра охраны здоровья Ляшко.

Сессия началась в 10 часов утра.

 

Видео: 

Новые Санжары после протестов, 21.02.20

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