Скандал с харьковскими "скорыми": в Центре экстренной медицины проведут проверку

В понедельник, 6 июля, должна начаться проверка работы "скорой помощи" в регионе. Соответствующее распоряжение уже подписано, говорит глава областной администрации, Алексей Кучер. Проинспектировать "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" решили после громких заявлений работников, активистов разных общественных организаций и волонтеров. Проверка коснется сразу нескольких моментов:

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Є скарги відповідні. Є з приводу просрочених препаратів, з приводу маніпуляцій-махінацій. З приводу відсутності засобів. З приводу використання. Тому що з одного боку - керівництво повідомляє, що засобів достатньо, і вони використовуються в режимі введення карантину.З іншого боку - маємо зворотню інформацію від самих працівників.

Ранее глава ОГА настаивал на отстранении от должности директора Центра, Виктора Забашты. И даже предлагал ему написать заявление об увольнении. Последней каплей в череде скандалов, связанных с харьковскими "скорыми" стала смерть иностранца возле стадиона "Металлист", отмечал Кучер. Тогда друзья погибшего утверждали - одной из причин мог быть неисправный дефибриллятор.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Моя власна позиція. Вона є незмінною, тому що я маю певні "інсайди", 100-відсоткову інформацію я маю. Але існує презумпція невинуватості. Власну позицію я можу висловити, все інше нам необхідно підтверджувати відповідними документами.

Сам Виктор Забашта все скандалы вокруг "скорой помощи" связывает исключительно с конфиктом с одним из харьковских бизнесменов, который занимается волонтерской помощью во время пандемии. Произошел он после того, как одна из сотрудниц "скорой" сказала волонтерке не давать защиту прямо в руки, а сначала оформить его как положено, подчеркивает Забашта.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Ми не можемо от так взяти і потім куди його діти. Той же ж бізнесмен міг би потім запитати, скільки у вас чого насправді є,а ми не знаємо. Ось і весь конфлікт насправді - це сумно. Зараз дуже багато роботи, а ми відволікаємо свої сили на казна що.

Информацию о том, что кареты "скорой помощи" недооборудованы, Забашта назвал "фейком" и комментировать отказался. Так же как и информацию о завышении цен на ремонт автомобилей скорой помощи и на топливо для них, опубликованное активистами-антикоррупционерами в соцсетях. По его мнению, все происходящее - имеет политический мотив. Проверок директор не боится, а относительно возможной потери должности говорит: надо сначала дождаться ее выводов.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Перевірки - річ необхідна. Як я можу ставитися до перевірок, нас нещодавно перевіряли. Все, здається, нормально. Наших лікарів нічим не злякати, засобів захисту у нас вдосталь. Питання з цим не стоїть. Лікарі не звільняються, тому що вони пройшли багато випробувань, повірте мені.

По словам Виктора Забашты, количество вызовов на подозрения относительно коронавируса не увеличилось в последние дни, поэтому "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" работает в штатном режиме.