Сколько тысяч абитуриентов не поступят в этом году в вузы?

Пока часть украинских абитуриентов сегодня еще сдают химию - последний из тестов - эксперты Украинского центра оценивания качества образования уже определили проходной порог для украинского языка и литературы.

Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе остался такой как и в прошлом году - 23. И это стало причиной, что 15,8% абитуриентов, которые писали обязательные тесты, их не прошли. То есть для 53 613 выпускников из почти 340 тысяч, которые писали тесты, вступительная кампания в этом году заканчивается, ведь без этого результата ни в один ВУЗ их не возьмут.

Правда для нынешних абитуриентов из Одесской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые учились в школах не славянской группы, а с румынским, венгерским и молдавским языками получат адаптивный порог на уровне от 14-23 баллов, эти баллы им перечислят в 100 рейтинговых баллов. Таким образом у них увеличатся шансы поступить в украинские учебные заведения.

Всего 200 баллов из 200 возможных получили с украинского языка всего 17 абитуриентов.

Порог для математики также остался на прошлогоднем уровне – 11. Поэтому тесты по этому предмету из 155 319 абитуриентов не сдали 18.17% - то есть 28 215 выпускников. Правда отличников по математике значительно больше, чем по украинскому языку, аж 98.

А вот по физике 200 баллов не получил никто. В этом году эксперты подняли порог до 13 баллов. В общем тесты по физике писали 21407, а вот не прошли их 3204 абитуриента, что составляет 14,97%.

Экспертная комиссия начала переводить тестовые баллы в рейтинговые, поэтому обещают, что к завтрашнему утру все абитуриенты будут иметь результаты на своих страницах.